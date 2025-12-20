Silver Palace apre le iscrizioni alla beta Monotype su PC | al via il primo test pubblico

Elementa e Silver Studio hanno ufficialmente dato il via alle registrazioni per la beta “Monotype” di Silver Palace, l’action RPG open world fantasy annunciato lo scorso maggio. Si tratta del primo vero test pubblico del progetto e sarà accessibile esclusivamente su PC Windows, offrendo ai giocatori selezionati l’opportunità di provare in anteprima il mondo e i sistemi di gioco attualmente in sviluppo. Per partecipare alla beta Monotype è necessario visitare il sito ufficiale di Silver Palace, cliccare sul pulsante “Sign Up for Test” e completare il modulo di registrazione con i propri dati. L’accesso non è automatico, poiché i partecipanti verranno selezionati direttamente dal team di sviluppo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

