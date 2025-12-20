Siediti cogl… Multato con 10mila euro Allegri L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una multa da 10.000 euro. Questa la decisione del Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso il dirigente Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri – secondo quanto rilevato dagli ispettori della procura federale – ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive ». Gli insulti di Allegri. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri

Leggi anche: Niente squalifica per Allegri dopo gli insulti a Oriali: multato per 10mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.