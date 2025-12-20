Siediti cogl… Multato con 10mila euro Allegri L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video
Una multa da 10.000 euro. Questa la decisione del Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso il dirigente Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri – secondo quanto rilevato dagli ispettori della procura federale – ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive ».
LEI NON SA CHI È ALLEGRI Non sorprende che Massimiliano Allegri abbia volgarmente offeso Lele Oriali nella dignità. «Sei un leccac*lo di m*rda», «Sei un vecchio ottantenne», «Siediti cogli**e», «Idiota», «Imbecille». Max è fatto così, in campo e fuori. Silur - facebook.com facebook
#Allegri avrebbe offeso #Oriali dicendogli più volte "Sei un leccac*lo di m*rda", "Siediti cogli**e", "Idiota", "Imbecille". Questa vale la STELLA ALLO STADIUM senza discussioni. x.com
