Sicurezza | sì alle telecamere no a gabbiotti e più fondi per i presidi

La seduta di bilancio a palazzo dei Priori è stato anche un momento per discutere di sicurezza, soprattutto relativa al centro storico. Da una parte l'opposizione, che chiede più presenza fisica e strutture, dall'altra l'amministrazione Frontini, che ha tirato il freno a mano sugli emendamenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Street tutor, telecamere e più illuminazione: fondi dalla Regione per migliorare la sicurezza in stazione

Leggi anche: Sicurezza, il gruppo La Pigna propone un piano straordinario con presidi fissi, pattuglie mobili e telecamere

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dl lavoro | via libera della Camera con 143 sì.

Le migliori Telecamere di Sicurezza intelligenti a meno di 40€ su Amazon - Approfitta subito delle fantastiche offerte Amazon per acquistare le migliori telecamere di sicurezza intelligenti con meno di 40€. punto-informatico.it

Sicurezza, 25 nuove telecamere in arrivo - Altre 25 telecamere di videosorveglianza, per monitorare in modo sempre più puntuale e mirato le strade, gli incroci e i luoghi strategici del territorio. ilrestodelcarlino.it

Sicurezza: nuove telecamere nei parchi - Partirà la sperimentazione della figura dello Street Tutor Un progetto che riguarda la sicurezza e che unisce sorveglianza, ... ilrestodelcarlino.it

Una donna di Lakewood, in California, ha denunciato la scomparsa del suo gatto dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza di casa. Nei video del campanello Ring si vede un corriere Amazon consegnare un pacco, fermarsi ad accarezzar x.com

Una vera e propria esecuzione quella ripresa dalle telecamere di sicurezza. Il Nazionale Mario Pineida è stato ucciso all'esterno della macelleria con la donna che era con lui, sotto gli occhi della madre che invece è stata risparmiata - facebook.com facebook