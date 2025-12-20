Sicurezza | sì alle telecamere no a gabbiotti e più fondi per i presidi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seduta di bilancio a palazzo dei Priori è stato anche un momento per discutere di sicurezza, soprattutto relativa al centro storico. Da una parte l'opposizione, che chiede più presenza fisica e strutture, dall'altra l'amministrazione Frontini, che ha tirato il freno a mano sugli emendamenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Street tutor, telecamere e più illuminazione: fondi dalla Regione per migliorare la sicurezza in stazione

Leggi anche: Sicurezza, il gruppo La Pigna propone un piano straordinario con presidi fissi, pattuglie mobili e telecamere

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dl lavoro | via libera della Camera con 143 sì.

Le migliori Telecamere di Sicurezza intelligenti a meno di 40€ su Amazon - Approfitta subito delle fantastiche offerte Amazon per acquistare le migliori telecamere di sicurezza intelligenti con meno di 40€. punto-informatico.it

Sicurezza, 25 nuove telecamere in arrivo - Altre 25 telecamere di videosorveglianza, per monitorare in modo sempre più puntuale e mirato le strade, gli incroci e i luoghi strategici del territorio. ilrestodelcarlino.it

Sicurezza: nuove telecamere nei parchi - Partirà la sperimentazione della figura dello Street Tutor Un progetto che riguarda la sicurezza e che unisce sorveglianza, ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.