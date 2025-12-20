Sicurezza e viabilità Sbloccati i soldi per il sottopasso

FOLLONICA Annunciato un importante traguardo per Follonica: un finanziamento straordinario è stato ottenuto e destinato alla messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi. Si tratta di un intervento atteso da tempo e ritenuto cruciale non solo per il ripristino strutturale, ma anche e soprattutto per migliorare sensibilmente la sicurezza e la vivibilità della zona, un nodo nevralgico della viabilità cittadina. Il risultato è stato accolto con viva soddisfazione dal circolo locale di Fratelli d’Italia Follonica, che ha diffuso un comunicato stampa per sottolineare l’importanza politica di questo successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

