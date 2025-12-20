Siamo la Polizia deve venire in commissariato | il trucco per rubare in casa a Bagnoli Segnalata un'auto grigia

A Bagnoli, è stato segnalato un tentativo di furto in cui un individuo ha cercato di ingannare il proprietario con una telefonata fingendosi un agente di polizia, inducendolo ad uscire di casa. Nelle stesse ore, si è verificato un altro episodio di furto nel condominio. La presenza di un'auto grigia è stata segnalata come possibile elemento collegato agli eventi. È importante prestare attenzione e segnalare qualsiasi comportamento sospetto.

Tentativo di furto a Bagnoli: il proprietario di casa attirato fuori con una telefonata da un finto poliziotto; nelle stesse ore svaligiato un altro appartamento nel condominio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

