siamo estranei a questi fatti ma disponibili per chiarimenti

Riceviamo e pubblichiamo: "Si comunica innanzitutto che il Raggruppamento Temporaneo di imprese Sailpost Spa-Snem Spa, con ricorso al Tar Milano e al Consiglio di Stato, impugnava il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per la notifica dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento relativi alle sanzioni amministrative accertate dalla polizia locale a Post&Service Group. Il Comune di Milano in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato ha preso atto della non idoneità di tale operatore e il 12 novembre 2024 procedeva all’aggiudicazione definitiva della gara a Sailpost in RTI con Snem. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

