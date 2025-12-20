Si schianta mentre fa downhill a Borgo San Sergio | giovane a Cattinara

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, si è verificato un incidente a Borgo San Sergio, nel rione di Cattinara. Un giovane ha subito un incidente mentre praticava downhill nella zona boschiva conosciuta come “le cascatelle”. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Muggia e una squadra di volontari del soccorso alpino per il recupero.

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e una squadra di volontari del soccorso alpino sono intervenuti nella zona boschiva conosciuta cone “le cascatelle”, nel rione di Borgo San Sergio per recuperare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Si schianta mentre fa downhill a Borgo San Sergio: giovane a Cattinara Leggi anche: Perde il controllo e si schianta contro un albero a Barcola, un ferito a Cattinara Leggi anche: Cinque imprese e dodici privati denunciati per abbandono di rifiuti a Borgo San Sergio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Antennatre. . MONTEBELLUNA | VIDEO SHOCK: 19ENNE SI SCHIANTA CONTRO UN MURETTO DI RECINZIONE, GRAVISSIMO – Tremendo schianto nella notte a Montebelluna, un 19enne di origine indiana alla guida di una Peugeot è finito a tutta velocità - facebook.com facebook

