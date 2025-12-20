Si riducono le dimensioni, ma cresce l’interesse. Storia e tendenze del presepe milanese

Nella stazione ferroviaria di Cadorna a Milano in questi giorni si può ammirare un bellissimo presepe. Lo ha realizzato la bottega di arte sacra “La Stele”, che si trova in Viale Certosa. A portarla avanti è una coppia di artigiani, marito e moglie. Sono Gianluca Giuseppe Seregni e Manola Artuso. Varchiamo le porte del loro archivio, e Gianluca ci racconta storia e segreti di un’arte di cui lui, così come Manola, è un appassionato cultore e studioso. Dopo aver precisato che la loro attività riguarda più in generale il restauro di opere d’arte, non solo presepi, Seregni ci spiega qual è un po’ la missione di “La Stele”: mantenere viva una produzione tipica milanese, sia riguardo ai materiali, sia dal punto di vista iconografico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

