Si possono toccare ma non aprire | come procede la vendita di pacchi smarriti provenienti da tutta Europa
Sono pacchi smarriti che hanno fatto il giro di mezza Europa. Stoccati in grandi centri logistici, invece di andare all'incenerimento, finiscono in cestoni di un temporary shop, da dove la gente potrà poi prenderli “al buio”, pagandoli due euro all'etto, 20 euro al chilo. Cosa c'è dentro? C'è chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
