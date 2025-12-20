Si è chiusa prima del previsto (le sedute erano state preventivamente calendarizzate fino a tutta questa settimana) la maratona sul bilancio del consiglio comunale e la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco MIchele Conti ha portato a casa, senza particolari stravolgimenti, la schema di bilancio di previsione deliberato dalla Giunta nei giorni scorsi. A parte alcuni emendamenti proposti dall’opposizione e recepiti dalla maggioranza, su alcuni temi specifici, la maggioranza ha condotto i lavori senza particolari affanni e defezioni, respingendo centinaia di atti disseminati nei giorni di dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sì al bilancio con 3 giorni di anticipo: "Ora avanti per il futuro di Pisa"

Leggi anche: Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione 2026: "Visione solida e responsabile per il futuro di Pisa"

Leggi anche: Giardini Naxos approva con due mesi di anticipo il bilancio di Previsione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

In questi giorni abbiamo svolto un lavoro serio e costruttivo in Consiglio Regionale, e alla fine abbiamo approvato una legge di bilancio in grado di offrire risposte e soluzioni importanti per il territorio. Credo che il metodo utilizzato sia - facebook.com facebook

Sanità, bilancio e due nuovi assessori, i giorni decisivi della giunta Bucci x.com