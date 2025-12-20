Sì al bilancio con 3 giorni di anticipo | Ora avanti per il futuro di Pisa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa prima del previsto (le sedute erano state preventivamente calendarizzate fino a tutta questa settimana) la maratona sul bilancio del consiglio comunale e la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco MIchele Conti ha portato a casa, senza particolari stravolgimenti, la schema di bilancio di previsione deliberato dalla Giunta nei giorni scorsi. A parte alcuni emendamenti proposti dall’opposizione e recepiti dalla maggioranza, su alcuni temi specifici, la maggioranza ha condotto i lavori senza particolari affanni e defezioni, respingendo centinaia di atti disseminati nei giorni di dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

