Firenze, 20 dicembre 2025 – “Il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Nessuno se lo può prendere. Rimanere aperti durante le festività natalizie e di fine anno è una scelta inaccettabile, che rappresenta un’offesa alla dignità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio. Da anni, in nome di presunte liberalizzazioni, si è superato ogni limite di decenza, svuotando di significato le festività civili e religiose e peggiorando le condizioni di lavoro, senza alcun reale beneficio né occupazionale né economico”. Filcams Cgil e Uiltucs Uil Toscana attaccano la decisione di alcuni esercizi commerciali di aprire nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Shopping nei giorni di festa, sciopero nel commercio. I Gigli aprono per Santo Stefano

