Sgombero Askatasuna l'attacco di Tajani | Sono violenti figli di papà il governo ha fatto bene

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tanti di questi (manifestanti, ndr) sono figli di papà che la prendono con i figli del popolo", ha detto il vicepremier Antonio Tajani difendendo lo sgombero di Askatasuna. Nel frattempo è partito a Torino il corteo a sostegno del centro sociale dismesso. 'Torino partigiana. Que viva Askatasuna' è scritto sullo striscione che apre la manifestazione.. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Lo sgombero di Askatasuna riguarda tutti noi; Aska: fine dei giochi...e ora Lo Russo sotto attacco

