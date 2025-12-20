Sgombero Askatasuna l'attacco di Tajani | Sono violenti figli di papà il governo ha fatto bene

"Tanti di questi (manifestanti, ndr) sono figli di papà che la prendono con i figli del popolo", ha detto il vicepremier Antonio Tajani difendendo lo sgombero di Askatasuna. Nel frattempo è partito a Torino il corteo a sostegno del centro sociale dismesso. 'Torino partigiana. Que viva Askatasuna' è scritto sullo striscione che apre la manifestazione.. 🔗 Leggi su Fanpage.it

