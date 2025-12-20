Sgombero Askatasuna Allerta a Torino

13.53 "Askatasuna non si tocca,lo difenderemo con la lotta".Lo slogan delle proteste contro lo sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita a Torino giovedì,è pronto a risuonare. Operazione collegata dopo l'assalto dei Pro Pal al quotidiano " La Stampa".Oggi si parte alle 14.30 da Palazzo Nuovo. Blindati e prefettura pronti a protezione dei luoghi sensibili. Manifestazione indetta a livello cittadino,ma è previsto l'arrivo di attivisti provenienti da molte città tra cui Genova, Bologna e Milano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

