Servizi aeroportuali ITA Airways Confsal chiede chiarezza su CCNL e occupazione

Confsal chiede chiarezza sui dettagli contrattuali e sulle condizioni occupazionali relative ai servizi aeroportuali affidati a CTV 2000 e Salvino Del Bene. La Segreteria Nazionale della FAST-Confsal ha preso atto dell’aggiudicazione della gara indetta da ITA Airways, che coinvolge queste cooperative, e si impegna a monitorare attentamente la situazione per garantire i diritti dei lavoratori.

Fiumicino, 20 dicembre 2025 – "La Segreteria Nazionale della FAST-Confsal prende atto dell'aggiudicazione di una procedura di gara indetta da ITA Airways per l'affidamento di servizi aeroportuali, che vede come operatore economico risultato aggiudicatario la Cooperativa CTV 2000 Coop Trasporti Veloci, in ATI con la società Salvino Del Bene. Secondo le informazioni attualmente disponibili, CTV 2000 è una cooperativa attiva nei servizi di trasporto merci, logistica aeroportuale e handling, con sedi operative su alcuni dei principali scali nazionali e una significativa presenza organizzativa nel settore della movimentazione merci e dei servizi correlati.

