Serie D Trova casa al Tropical l’attaccante ex biancorosso Jacopo Piermaria

Da Rimini a Coriano. Jacopo Piermaria è un nuovo giocatore del Tropical. Nativo di Rimini, classe 2008, il nuovo centravanti corianese inizia la propria carriera calcistica nel settore giovanile della Vis Pesaro, militando nell'Under 14. Successivamente si trasferisce al Cesena, dove prende parte ai campionati Under 16 e, nella prima parte della stagione, Under 17. Nel mese di gennaio passa al Rimini e a seguito del fallimento della società, ora approva al Coriano. "Giocatore moderno e dinamico – dicono dal club del presidente Marzi – è in grado di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, sia come attaccante centrale sia come esterno.

