Serie C | Livorno-Pontedera 2-2 Venturato | Primo tempo discreto poi ci siamo abbassati troppo Il pareggio è giusto

Nel match di Serie C tra Livorno e Pontedera, finisce 2-2. Gli amaranto, nel 2025, con un pareggio, mantengono il punto in classifica. Dopo un primo tempo discreto, nel secondo tempo la squadra si è abbassata troppo, consentendo agli avversari di trovare il pareggio. Venturato ha commentato che il risultato è giusto, evidenziando le fasi alterne della partita. Il pareggio rappresenta un risultato equo per entrambe le formazioni.

Il 2025, per il Livorno, si è chiuso con un pareggio. Gli amaranto, allo stadio Armando Picchi, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro il Pontedera, con la doppietta di Di Carmine che ha permesso agli uomini di Venturato di evitare il ko. Non brillantissima la prova di Dionisi e compagni.

