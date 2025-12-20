Serie C girone C pre match Latina vs Crotone stadio Francioni domenica 21 dicembre ore 14 | 30 Pitagorici al completo per la migliore formazione
Probabili formazioni: Latina (3-4-2-1): Mastrantonio, Dutu, Calabrese, Marengo, Porro, Hegheligiu, Pellitteri, Pace, Riccardi, Fasan, Parigi. All. Volpe Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Vinicius, Sandri, Zunno, Gomez, Maggio, Murano. All. Longo Arbitro: Giuseppe Vinco di Pisa Ass. Diego Spatrisano (Cesena) – Cosimo De Tommaso (Voghera) Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Colelli di Ostia Lido Operatore FVS: Paolo Cozzuto di Formia Sfida di fine anno e ultima del girone d’andata. Poi arrivederci al cinque gennaio 2026 quando la squadra pitagorica inizierà la seconda parte della stagione incontrando in trasferta il Benevento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Foggia-Crotone (sabato 11 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gol per entrambe e vittoria dei pitagorici
Leggi anche: Catania-Crotone (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Etnei favoriti contro i pitagorici
Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 18° turno in tempo reale; Un gol 'alla Cassano' ieri in Serie C: l'hai visto? VIDEO; Serie C girone C. La Salernitana prima soffre contro il Picerno poi vince al 97' a con il neo acquisto Longobardi; Calcio Serie C – Girone C, frena il Catania, ne approfittano Benevento e Salernitana.
Serie C, 19ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Avanti le tre big del Girone C - Sono appena terminati i primi tempi dei tre anticipi della 19ª giornata del campionato di Serie C. tuttomercatoweb.com
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 20 dicembre 2025) - Risultati Serie C, classifica: altre undici partite della 19^ giornata si giocano sabato 20 dicembre, vedremo allora cosa succederà sui campi. ilsussidiario.net
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Benevento in 4K! Diretta gol live score (oggi 19 dicembre 2025) - Risultati Serie C, classifica: la 19^ giornata, ultima di andata, si apre venerdì 19 dicembre con tre anticipi validi per il girone C. ilsussidiario.net
Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco Il programma della 10ª giornata di andata Turno delicato a due giornate dal giro di boa: la capolista Reggio Emilia è attesa dalla trasferta di Acqui Terme, mentre San Giustino gioca un passaggio importante per rest - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.