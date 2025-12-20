Serie B scatta il big match tra Redel e Monopoli per l' ultimo appuntamento del 2025

La Redel Reggio Calabria conclude il 2025 con un importante incontro di Serie B contro Monopoli al PalaCalafiore. Dopo la recente vittoria sul Castellaneta, la squadra si prepara per un match che si presenta come un’occasione per consolidare la posizione in classifica. Una sfida significativa per entrambe le squadre, che desiderano chiudere l’anno con un risultato positivo. La partita rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione.

Ultimo appuntamento dell’anno solare al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. C’è il big match contro Monopoli, reduce dal successo di misura ottenuto sul Castellaneta, grazie al vantaggio conquistato nell’ultimo e decisivo periodo (77-74) e che riscatta il ko col Mola.A tre giornate dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

