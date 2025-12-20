Dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime tre uscite, il Monza oggi (ore 15) ospita la Carrarese con l’obiettivo di reagire e riprendere a correre. I biancorossi sono chiamati a difendere il secondo posto rispondendo colpo su colpo alle tante rivali dirette. Gli stop recenti non sembrano aver scalfito particolarmente l’umore dalle parti di Monzello: "Il morale della squadra è alto. Siamo comunque secondi, attualmente saremmo in Serie A. Dobbiamo essere più cinici e reagire meglio nelle situazioni di difficoltà. Sarà un campionato lottato fino alla fine", ha spiegato il tecnico Bianco in conferenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza, Bianco allontana la crisi: "Il morale è alto: siamo secondi»

