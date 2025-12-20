L’ultimo turno del 2025 si gioca oggi in B con due squadre della nostra zona in campo ed una ferma per il turno di riposo. Due gare ostiche attendono le formazioni di Pontedera e di Castelfranco. Per il Gruppo Lupi secondo in classifica (21punti) ed a due sole lunghezze di distacco dalla capolista Tuscania, c’è la trasferta di Assisi per affrontare la seconda squadra della Sir Safety Perugia. Gli umbri stanno marciando forte e, dopo un inizio incerto, sono giunte alcune bottone consecutive. La classifica è decisamente migliorata (settimo posto) per una compagine in fiducia, pronta a farsi valere contro i biancocelesti di Bulleri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B, due sfide difficili per le nostre compagini. Castelfranco e Pontedera: è ostica

