Serie B due sfide difficili per le nostre compagini Castelfranco e Pontedera | è ostica
L’ultimo turno del 2025 si gioca oggi in B con due squadre della nostra zona in campo ed una ferma per il turno di riposo. Due gare ostiche attendono le formazioni di Pontedera e di Castelfranco. Per il Gruppo Lupi secondo in classifica (21punti) ed a due sole lunghezze di distacco dalla capolista Tuscania, c’è la trasferta di Assisi per affrontare la seconda squadra della Sir Safety Perugia. Gli umbri stanno marciando forte e, dopo un inizio incerto, sono giunte alcune bottone consecutive. La classifica è decisamente migliorata (settimo posto) per una compagine in fiducia, pronta a farsi valere contro i biancocelesti di Bulleri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pianese e Pontedera aprono il turno di serie C con due sfide insidiose
Leggi anche: Volley serie B. Pontedera e Castelfranco ok. Nuovo scivolone per Santa Croce
Sfide d’alta quota in Primavera 1: Fiorentina-Juventus e Roma-Sassuolo possono cambiare la vetta; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Torino; Lazio-Cremonese: comincia la 16ª giornata; Serie B. Carrarese, la sfida con l'Entella è di grandissima importanza.
Serie B, Avellino-Palermo: una sfida per due squadre a caccia di continuità - La Serie B entra nella giornata che precede le festività natalizie con un anticipo di grande interesse. tuttomercatoweb.com
Serie B, continua la 16ª giornata: due sfide di cartello in programma oggi - La 16ª giornata di Serie B si avvia alla conclusione con due sfide in programma domenica 14 dicembre, entrambe importanti per gli equilibri della. tuttomercatoweb.com
16ª Giornata Serie B 2025/26: tutti i match e gli scontri chiave - Scopri tutte le partite della 16ª giornata di Serie B 2025/26: risultati, anticipi, scontri chiave e le sfide decisive per playoff e salvezza ... tag24.it
Archiviata la sedicesima giornata, che ha regalato conferme e sorprese, il Girone I di Serie D si prepara a vivere un diciassettesimo turno pieno di sfide intriganti. #WeSportIT - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.