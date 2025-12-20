Serie A3 Domotek già qualificata per la Coppa Italia | domenica è sfida d' alta classifica a Lecce
Ultima dell’anno e ultima del girone di andata della stagione regolare per la Domotek Volley Reggio Calabria. Gli amaranto di mister Polimeni sono attesi domenica 21 dicembre 2025 al Palazzetto dello Sport di Tricase per affrontare l’Aurispa DFV Lecce.I pugliesi sono quarti in classifica con 14. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
