Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma e i recuperi delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana. Oggi, sabato 20 dicembre, prende il via la sedicesima giornata di Serie A 20252026. Un turno spaccato in due: un weekend intenso di calcio giocato e una serie di recuperi già fissati per metà gennaio, a causa degli impegni delle big in Supercoppa Italiana. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW La Serie A si appresta a vivere un weekend insolito ma decisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi, partite sedicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e recuperi

Leggi anche: Serie A oggi, partite quinta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Leggi anche: Serie A oggi, partite sesta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A, La sedicesima giornata inizia domani con Lazio-Cremonese e si conclude il 15 gennaio; Partite 16a giornata Serie A: calendario DAZN, NOW e Sky; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 15^ giornata; Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 16 dicembre 2025. Milan e Lazio gratis e in chiaro.

Serie A oggi, partite sedicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e recuperi - Oggi prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma e i recuperi delle squadre impegnate nella Supercoppa ... movieplayer.it