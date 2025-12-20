Serie A oggi Juventus-Roma – Diretta

La partita tra Juventus e Roma si gioca oggi, sabato 20 dicembre, all'Allianz Stadium, valida per la 16esima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo l'opportunità di seguire un match importante per entrambe le squadre.

(Adnkronos) – Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma – in diretta tv e streaming – nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall'Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

Leggi anche: Serie A, oggi Juventus-Torino – Diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve-Roma, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Juventus-Roma, Gasperini: Ho scelto la Roma e non la Juve perché è più difficile; Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni ufficiali - Roma è la partita clou della 16ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky Sport e NOW ... fanpage.it