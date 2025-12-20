Serie A – Lazio-Cremonese 0-0 chance sprecata per Sarri Lontana la zona Europa
Finisce in parità il primo match di giornata tra Lazio e Cremonese con i biancocelesti che sprecano una chance di rientrare nella corsa Europa. Il primo match di questa giornata di campionato di serie A tra Lazio e Cremonese finisce a reti bianche. I padroni di casa sprecano la possibilità di rientrare in zona Europa . 🔗 Leggi su Sportface.it
