Serie A Juventus–Roma | bianconeri avanti a 1,95 su Sisalit
La sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I bianconeri, dopo la vittoria contro il Bologna, cercano continuità per consolidare la posizione in classifica, mentre i giallorossi puntano a conquistare punti fondamentali che potrebbero permettere loro di salire in vetta. La partita si preannuncia equilibrata e decisiva per il proseguo della stagione. Juventus–Roma: bianconeri avanti a 1,95 su Sis
(Adnkronos) – Juventus – Roma è il big match della sedicesima giornata di Serie A. In palio punti pesanti: i bianconeri, con la vittoria sul Bologna nello scorso turno, sono saliti in quinta posizione e si sono rilanciati nella corsa Champions; i giallorossi, vincendo, potrebbero persino prendersi la vetta della classifica, visto che Inter, Milan e Napoli recupereranno la giornata a gennaio per l’impegno di Supercoppa in Arabia Saudita. Per gli esperti di Sisal, la favorita è la Juventus, che in casa ha vinto tre partite consecutive ed è imbattuta dall’inizio di questa stagione: la squadra dell’ex Spalletti è avanti a 1,95, l’impresa degli uomini di Gasperini allo Stadium è a 4,25, il pareggio – risultato degli ultimi tre confronti tra le due – è a 3,20. 🔗 Leggi su Seriea24.it
