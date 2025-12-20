Serie A Juventus–Roma | bianconeri avanti a 1,95 su Sisalit

La sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I bianconeri, dopo la vittoria contro il Bologna, cercano continuità per consolidare la posizione in classifica, mentre i giallorossi puntano a conquistare punti fondamentali che potrebbero permettere loro di salire in vetta. La partita si preannuncia equilibrata e decisiva per il proseguo della stagione. Juventus–Roma: bianconeri avanti a 1,95 su Sis

(Adnkronos) – Juventus – Roma è il big match della sedicesima giornata di Serie A. In palio punti pesanti: i bianconeri, con la vittoria sul Bologna nello scorso turno, sono saliti in quinta posizione e si sono rilanciati nella corsa Champions; i giallorossi, vincendo, potrebbero persino prendersi la vetta della classifica, visto che Inter, Milan e Napoli recupereranno la giornata a gennaio per l’impegno di Supercoppa in Arabia Saudita. Per gli esperti di Sisal, la favorita è la Juventus, che in casa ha vinto tre partite consecutive ed è imbattuta dall’inizio di questa stagione: la squadra dell’ex Spalletti è avanti a 1,95, l’impresa degli uomini di Gasperini allo Stadium è a 4,25, il pareggio – risultato degli ultimi tre confronti tra le due – è a 3,20. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche: Serie A. Inter – Milan: i nerazzurri non vincono da 5 Derby, stavolta sono favoriti a 1,95 su Sisal.it. ?

Leggi anche: Serie A, scontro al vertice Roma–Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25, Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A, Juventus-Roma 2-1. Stadium in festa: gol e highlights - L’ultimo impegno casalingo del 2025 regala una notte da ricordare ai tifosi della Juventus. today.it