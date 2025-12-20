Serie A Buonfiglio | Milan-Como a Perth? Spero che la scelta tuteli gli atleti

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta la decisione di disputare il match Milan-Como a Perth, in Australia, senza entrare troppo nel dettaglio. Esprime comunque la speranza che la scelta sia stata attentamente considerata, in particolare per garantire la tutela degli atleti. La questione solleva interrogativi sulla logistica e sugli effetti di un evento sportivo così distante dal contesto europeo.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio non si sbilancia troppo sulla scelta della Serie A di calcio di far giocare il match Milan-Como a Perth, in Australia, ma spera che la scelta sia stata “ben valutata, soprattutto a tutela degli atleti”. “So che qualsiasi cosa dico si ritorcerà contro di me, però non sono allenato a questa visione ma a quello che fanno le altre 50 federazioni quotidianamente. Noi cerchiamo di pianificare i calendari di gara per tempo, di dare l’opportunità agli atleti e alla atlete di esprimersi al meglio. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate, soprattutto a tutela degli atleti”, ha detto Buonfiglio a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

