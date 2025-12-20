Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 16a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Ecco il palinsesto e i dettagli della 16a giornata di Serie A 2025/26, trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Venerdì 20 dicembre alle 20:45 si gioca Juventus-Roma, mentre nel fine settimana si disputano altri incontri con copertura pre e post partita, inviati sul campo e aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e Sky Sport. Di seguito le partite e gli orari.

Sabato 20 Dicembre alle 20:45 JUVENTUS - ROMA Domenica 21 Dicembre alle 15:00 SASSUOLO - TORINO Domenica 21 Dicembre alle 18:00 FIORENTINA - UDINESE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH . Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 16a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutte le news sul calcio in; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League: dove, quando, come si svolge?; Classifica Assistman in A, Dimarco in vetta ma Nico Paz può raggiungerlo. Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri tutto quello che c’è da sapere, clicca per leggere l’articolo completo! digital-news.it Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video) - Non perdere nemmeno un aggiornamento, leggi subito il nostro articolo completo! digital-news.it Juventus-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus- sport.virgilio.it

Diretta #esclusiva in chiaro Serie C - stagione calcistica 2025/26 Salernitana VS Foggia Sabato 20 dicembre dalle 14:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT #Diretta #SerieC #Salernitana #Foggia #Puglia #Basilicata #SportAS #AntennaS - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Udinese-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.