DAZN SERIE A DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526. DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. SABATO 20 DICEMBRE 2025 ore 18:00 Serie A 16a Giornata: Lazio vs Cremonese (diretta esclusiva) disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi anche: Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 16a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tutte le news sul calcio in; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League: dove, quando, come si svolge?; Classifica Assistman in A, Dimarco in vetta ma Nico Paz può raggiungerlo.

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 16a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Scopri i dettagli che non ti aspettavi, leggi subito per informazioni esclusive! digital-news.it