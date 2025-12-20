SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 16° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI 20 DICEMBRE 2025 Ore 18:00. Lazio-Cremonese – in diretta su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni e Christian Brocchi. Ore 20:45. Juventus-Roma – in diretta su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 Ore 12:30. Cagliari-Pisa – in diretta su DAZN. Telecronaca di Luca Farina. Ore 15:00. Sassuolo-Torino – in diretta su DAZN. 🔗 Leggi su Bubinoblog

