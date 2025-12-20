Serie A 16° turno Lazio-Cremonese 0-0

19.58 Non trova continuità la Lazio, sempre ottava: solo 0-0 all'Olimpico contro la sorpresa Cremonese,serena a quota 21pt. Il 1° tempo, bloccato, scorre via con i biancocelesti che non trovano ritmo nè occasioni: un mancino di Pedro e nulla più.Compatta,ma mai incisiva,la squadra di Nicola. Ripresa. Vardy alto di testa (grande chance) su cross Bonazzoli,largo il diagonale del neo entrato Noslin. Provedel non trema sul tiro (centrale) di Bonazzoli, Audero blocca a terra il destro di Marusic. Al 94' rosso Ceccherini,poi traversa Cataldi su punizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

