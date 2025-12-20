Serie A 16° turno Lazio-Cremonese 0-0
19.58 Non trova continuità la Lazio, sempre ottava: solo 0-0 all'Olimpico contro la sorpresa Cremonese,serena a quota 21pt. Il 1° tempo, bloccato, scorre via con i biancocelesti che non trovano ritmo nè occasioni: un mancino di Pedro e nulla più.Compatta,ma mai incisiva,la squadra di Nicola. Ripresa. Vardy alto di testa (grande chance) su cross Bonazzoli,largo il diagonale del neo entrato Noslin. Provedel non trema sul tiro (centrale) di Bonazzoli, Audero blocca a terra il destro di Marusic. Al 94' rosso Ceccherini,poi traversa Cataldi su punizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Designazioni arbitrali Serie A, le scelte per la sedicesima giornata dell’Aia: a Pairetto Lazio Cremonese, Sozza il big match del turno. Tutte le scelte
Leggi anche: Serie A,10°turno:Cremonese-Juventus 1-2
Serie A 16° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite.
Serie A 2025-25 (16° turno) Lazio-Cremonese: presentazione - Cremonese è la gara inaugurale del sedicesimo turno di Serie A in programma sabato 19 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. datasport.it
Lazio-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A - Nella Lazio ballottaggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: pronto Pedro insieme a Castellanos e Cancellieri. sport.sky.it
Serie A 2025-26 (15° turno) Parma-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - Lo stadio “Ennio Tardini” sarà teatro sabato 13 dicembre alle ore 18:00 di Parma- datasport.it
13ª Giornata Serie A 2025/26 | Roma - Napoli di fuoco
Telesveva. . +++SERIE B, IL 17ESIMO TURNO PARTE AL SAN NICOLA CON BARI-CATANZARO: LIVE CON LUCA GUERRA - SERIE C, FOGGIA A SALERNO, PICERNO FA VISITA AL SORRENTO - SERIE D, PIZZULLI E DONATO PRESENTANO BARLETT - facebook.com facebook
Serie A, la 16ª giornata: turno "corto", chiude #GenoaAtalanta Il programma del sedicesimo turno della #SerieA #ToroNews #TorinoFC #Torino Il turno di campionato x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.