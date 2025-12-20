Serie A 16° turno | Juventus-Roma 2-1

Nel 16° turno della Serie A, la Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, sconfiggendo la Roma 2-1. I bianconeri salgono a 29 punti, avvicinandosi alla zona europea, mentre i giallorossi, reduci da una vittoria sul Como, si fermano a un punto di distanza. La partita ha confermato l’equilibrio della classifica e l’importanza di ogni risultato.

22.40 Secondo successo di fila della Juventus dopo il colpo a Bologna:Roma stesa 2-1, bianconeri a 29 punti, uno meno dei giallorossi quarti, che venivano dalla vittoria sul Como. Comincia bene la Juve. Svilar esce su Openda, si oppone a Conceiçao ma si arrende poi al diagonale del portoghese (44').Ripresa.Il tiro di Yildiz esce di poco, Svilar sventa il tacco di Conceiçao.Raddoppio di Openda dopo che Svilar aveva respinto su McKennier (70'). Reazione Roma col tap-in di Baldanzi (76') Yildiz colpisce il palo. Sipario.

