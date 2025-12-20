Serfilippi porta a casa il nuovo Piano regolatore

20 dic 2025

Fano ha il nuovo Prg. Giovedì l’approvazione in consiglio comunale di quello che anche l’attuale sindaco chiama Prg Seri-Serfilippi, in quanto predisposto dalla precedente giunta di centrosinistra, ma ereditato dal nuovo esecutivo che lo ha approvato con alcune significative modifiche, tra cui l’eliminazione della variante Gimarra. "Un Prg che abbiamo già migliorato nella fase delle controdeduzioni – dice il sindaco Luca Serfilippi – ma che miglioreremo ulteriormente con le varianti". La maggioranza non ha invece accolto l’emendamento del Pd per ripristinare il divieto di industrie insalubri di seconda classe all’ex zuccherificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

