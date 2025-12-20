Serfilippi porta a casa il nuovo Piano regolatore.

Fano ha il nuovo Prg. Giovedì l’approvazione in consiglio comunale di quello che anche l’attuale sindaco chiama Prg Seri-Serfilippi, in quanto predisposto dalla precedente giunta di centrosinistra, ma ereditato dal nuovo esecutivo che lo ha approvato con alcune significative modifiche, tra cui l’eliminazione della variante Gimarra. "Un Prg che abbiamo già migliorato nella fase delle controdeduzioni – dice il sindaco Luca Serfilippi – ma che miglioreremo ulteriormente con le varianti". La maggioranza non ha invece accolto l’emendamento del Pd per ripristinare il divieto di industrie insalubri di seconda classe all’ex zuccherificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via la discussione su un nuovo piano regolatore. Perugia Civica: "Ecco perchè serve un nuovo testo"

Porto, il sindacato Ugl incontra il presidente Di Sarcina sul nuovo piano regolatore

