Sequestrati oltre 300mila botti illegali e pericolosi
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 300 mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2 tonnellate e mezzo, nonché denunciato 7 responsabili, a vario titolo, per ricettazione, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
