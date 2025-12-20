Sequestrata una tonnellata di botti | i depositi illegali in cantine e box auto tra Milano e Monza
La Polizia di Como ha denunciato un 31enne di Cologno Monzese (Milano): in tre depositi improvvisati aveva una tonnellata e 300 kg di botti, sia artigianali sia regolari, custoditi in precarie condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio nascosti tra box e cantine a rischio esplosione: denunciato un uomo
Leggi anche: Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio nascosti tra box e cantine: la polizia di Como denuncia un 31enne
Sequestrate 4,5 tonnellate di fuochi d’artificio stoccati senza sicurezza: 10 denunce; La Questura di Como ed i botti illegali per la fine dell'anno: sequestrata oltre una tonnellata di fuochi pirotecnici; Sequestro botti pericolosi, operazione GdF a Pavia; Fuochi d’artificio stoccati in depositi illegali, denunciate 10 persone.
Sequestrata una tonnellata di botti: i depositi illegali in cantine e box auto tra Milano e Monza - La Polizia di Como ha denunciato un 31enne di Cologno Monzese (Milano): in tre depositi improvvisati aveva una tonnellata e 300 kg di botti, sia artigianali ... fanpage.it
Maxi sequestro di botti. Fuochi d’artificio in otto depositi insicuri. Dieci denunciati - Blitz a Pavia, Casorate, Gambolò, Mortara, Broni, Chignolo e Voghera. msn.com
La Questura di Como ed i “botti” illegali per la fine dell’anno: sequestrata oltre una tonnellata di fuochi pirotecnici - Gli agenti hanno compiuto un blitz nella zona del milanese: ecco cosa è stato scoperto. ciaocomo.it
Anche i cannabis shop come copertura del narcotraffico: 384 arresti in tutta Italia, sequestrata una tonnellata e mezza di stupefacenti- - facebook.com facebook
Colpo alla criminalità: 384 arresti e una tonnellata e mezzo di droga sequestrata x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.