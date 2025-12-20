Separazione delle carriere? E i pm separano le famiglie
Se qualcuno avesse pensato che i bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco" potessero trascorrere con i loro genitori almeno le festività natalizie, la dura realtà della legge è stata pronta a sconfessarlo. Una legge arcigna, formalmente ineccepibile nel suo formalismo, che non fa i conti con i casi concreti e le situazioni specifiche come pure sarebbe necessario fare. Soprattutto in casi delicati come questo. E soprattutto tenendo conto del fatto che, in altri casi, i giudici con le loro "libere interpretazioni" si son spinti fin oltre il dettato formale. In verità, la Corte d'Appello dell'Aquila era chiamata a rispondere soprattutto in merito all'esistenza o meno dei presupposti formali dell'allontanamento dei piccoli, cioè doveva appurare se non vi fossero vizi di forma nell'ordinanza dei giudici che lo avevano disposto.
