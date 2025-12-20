Se qualcuno avesse pensato che i bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” potessero trascorrere con i loro genitori almeno le festività natalizie, la dura realtà della legge è stata pronta a sconfessarlo. Una legge arcigna, formalmente ineccepibile nel suo formalismo, che non fa i conti con i casi concreti e le situazioni specifiche come pure sarebbe necessario fare. Soprattutto in casi delicati come questo. E soprattutto tenendo conto del fatto che, in altri casi, i giudici con le loro “libere interpretazioni” si son spinti fin oltre il dettato formale. In verità, la Corte d’Appello dell’Aquila era chiamata a rispondere soprattutto in merito all’esistenza o meno dei presupposti formali dell’allontanamento dei piccoli, cioè doveva appurare se non vi fossero vizi di forma nell’ordinanza dei giudici che lo avevano disposto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Separazione delle carriere? E i pm separano le famiglie

Leggi anche: Separazione delle carriere, Nordio: “Repubblica sottomessa ai pm se vince il no sulla giustizia”

Leggi anche: Intervista a Ruggieri: “Con la separazione delle carriere finisce l’era dei giudici condizionati dai Pm”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Verità dei pm è maiuscola e inconfutabile. Oppure cavoli tuoi (di A. Cangini).

Referendum giustizia, Di Pietro in campo: «Separiamo giudici e pm» - Antonio Di Pietro è sicuro che se negli anni Novanta le carriere di giudici e pm fossero state separate, Tangentopoli, l’inchiesta che smantellò il sistema politico della ... ilmattino.it