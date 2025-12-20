Selena Gomez la rivelazione sul cambio della voce | A volte le cose accadono
Selena Gomez ha recentemente affrontato il tema del cambiamento della sua voce durante una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei fan. La cantante ha spiegato che, nel corso del tempo, alcuni mutamenti possono verificarsi e sono parte del normale percorso di crescita. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle trasformazioni legate alla sua evoluzione personale e artistica. Selena Gomez, la rivelazione sul cambio della voce: “A volte le cose accadono”
In una diretta su Instagram, Selena Gomez ha risposto alla domanda dei fan sul perché la sua voce sia cambiata nel corso degli anni. La voce di In The Dark ha parlato ai followers con il cuore in mano riguardo i suoi continui problemi di salute, in particolare alla sua battaglia contro il lupus. Secondo la Mayo Clinic, questa malattia autoimmune cronica può causare gonfiore e irritazione, noti anche come infiammazione, che possono colpire articolazioni, pelle, reni, cellule del sangue, cervello, cuore e polmoni. La popstar ha sperimentato altri effetti collaterali della sua lotta contro il lupus, tra cui fluttuazioni di peso innescate dal trattamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
