Segretario generale del Libero consorzio | il giudice del lavoro si riserva di decidere sul ricorso di Amorosia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice del lavoro del tribunale di Agrigento, Alessandra Di Cataldo, si è riservato. La decisione che dovrà prendere riguarda la legittimità della procedura seguita dal Libero consorzio comunale di Agrigento, decidendo sul ricorso proposto dall’ex segretario generale Pietro Amorosia. L’ente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

