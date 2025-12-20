Sedili e pannelli sfondati tifosi si accaniscono sulle navette | cinque mezzi danneggiati uno è fuori uso

Sedili e pannelli sfondati, telai e interni divelti, e seri danni: si sono accaniti sulle navette i tifosi dopo la gara Audace Cerignola-Benevento Calcio, disputata ieri e vinta dalla squadra ospite per quattro reti a zero.“Ci siamo trovati davanti a una scena che non avremmo mai voluto vedere”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

