Seconda lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma | gite annullate e 5 in condotta

La valutazione disciplinare, se confermata anche nel secondo quadrimestre, porterebbe alla bocciatura automatica degli studenti coinvolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

