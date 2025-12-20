Seconda lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma | gite annullate e 5 in condotta

La valutazione disciplinare, se confermata anche nel secondo quadrimestre, porterebbe alla bocciatura automatica degli studenti coinvolti.

