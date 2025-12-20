Seconda edizione del Villaggio della Solidarietà in città

Seconda edizione del Villaggio della Solidarietà in città. La scelta di organizzare questo evento nasce dal desiderio di offrire alla comunità uno spazio simbolico e concreto, in cui la solidarietà possa essere vissuta come esperienza reale e quotidiana. L’obiettivo è creare un luogo accogliente, aperto e familiare, dove ogni persona possa sentirsi parte di una rete di supporto e collaborazione.

Torna in piazza Italia Il Villaggio della Solidarietà dell' associazione ReggioCresce.

Reggio Calabria, successo per la seconda edizione del “Villaggio della Solidarietà” - “Si è tenuta in questi giorni la seconda edizione del “villaggio solidale” promosso dall’associazione di prossimità “ReggioCresce”. strettoweb.com

Reggio Calabria, in Piazza Italia torna “Il Villaggio della Solidarietà” | INFO - Venerdì 19 dicembre 2025, dalle 16:00 alle 20:00, nella suggestiva cornice natalizia di Piazza Italia, si terrà la seconda edizione dell’evento “Il Villaggio della Solidarietà”, aperto alla cittadinan ... strettoweb.com

