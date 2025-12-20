Seconda edizione del Villaggio della Solidarietà in città
Seconda edizione del Villaggio della Solidarietà in città. La scelta di organizzare questo evento nasce dal desiderio di offrire alla comunità uno spazio simbolico e concreto, in cui la solidarietà possa essere vissuta come esperienza reale e quotidiana. L’obiettivo è creare un luogo accogliente, aperto e familiare, dove ogni persona possa sentirsi parte di una rete di supporto e collaborazione.
Torna in piazza Italia Il Villaggio della Solidarietà dell' associazione ReggioCresce.
Reggio Calabria, successo per la seconda edizione del “Villaggio della Solidarietà” - “Si è tenuta in questi giorni la seconda edizione del “villaggio solidale” promosso dall’associazione di prossimità “ReggioCresce”. strettoweb.com
