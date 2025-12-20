Se non paghi il cantiere salta in aria la minaccia dal carcere per avere 100mila euro dalla Cosedil

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se non paghi il cantiere salta in aria con la dinamite”. Questa la minaccia rivolta al titolare della Cosedil, la ditta che sta realizzando nuovi alloggi popolari a Fondo Fucile, per farsi consegnare 100mila euro. Un tentativo di estorsione avvenuto lo scorso 1 dicembre e che stamattina ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

