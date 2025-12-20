Se non paghi il cantiere salta in aria la minaccia dal carcere per avere 100mila euro dalla Cosedil
“Se non paghi il cantiere salta in aria con la dinamite”. Questa la minaccia rivolta al titolare della Cosedil, la ditta che sta realizzando nuovi alloggi popolari a Fondo Fucile, per farsi consegnare 100mila euro. Un tentativo di estorsione avvenuto lo scorso 1 dicembre e che stamattina ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
