Scuole paritarie la replica di Suor Anna Monia Alfieri | Non si tolgono fondi allo Stato si sostiene un diritto costituzionale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’approvazione in Senato degli emendamenti relativi al buono scuola e all’esenzione dal pagamento dell’Imu per le scuole paritarie con rette inferiori al costo medio studente, si è aperto un ampio dibattito pubblico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

scuole paritarie replica suorScuole paritarie, arriva l’esenzione del pagamento Imu. Suor Monia Alfieri: “Atto di giustizia, un aiuto serio alle famiglie” - E’ la definizione attribuita da Suor Monia Alfieri, cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta ... msn.com

scuole paritarie replica suorBuono scuola paritarie, il sì del Senato piace ai genitori del Moige (“intervento storico”), a Suor Monia Alfieri (“aria fresca”) e ad Articolo 26 (“misura di ... - Secondo Antonio Affinita, direttore generale del Moige, “pur nella sua limitatezza finanziaria, questa misura rappresenta un intervento storico per porre fine a una discriminazione che persiste da olt ... tecnicadellascuola.it

scuole paritarie replica suorParitarie, arriva il “buono scuola” e sparisce l'Imu. Ecco di cosa si tratta - A venticinque anni dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica, la libertà di scelta educativa delle famiglie fa un deciso passo in avanti. avvenire.it

