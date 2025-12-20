Scuola decreto da 32,2 milioni contro la dispersione nelle aree periferiche a rischio

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assegnato oltre 32,2 milioni di euro alle scuole italiane, con l’obiettivo di ridurre le disparità territoriali e contrastare la dispersione scolastica. Questi fondi sono destinati a interventi specifici nelle aree periferiche e a rischio, al fine di garantire un percorso formativo più equo e accessibile per tutti gli studenti.

Ammontano a oltre 32,2 milioni le risorse che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato alle scuole per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni mirate alle aree periferiche e a rischio. “Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha dichiarato il ministro Valditara – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione. Proseguiamo le azioni di Agenda Sud e Agenda Nord a sostegno delle scuole situate nelle aree con maggiori fragilità, per promuovere attività innovative, di personalizzazione degli apprendimenti, di orientamento, di valorizzazione dei talenti e di tutoraggio, affinché nessuno studente sia lasciato indietro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Scuola, 32,2 milioni contro la dispersione: Valditara firma il decreto Leggi anche: Dispersione scolastica, nuovi fondi dal Ministero: 32,2 milioni per sostenere le scuole nelle aree più fragili Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Contrasto alla dispersione scolastica, Ministro Valditara firma un decreto da 32,2 milioni. Valditara firma decreto da 32,2 milioni per il contrasto alla dispersione scolastica - Ammontano a oltre 32,2 milioni le risorse che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato alle scuole ... msn.com

Dispersione scolastica, nuovi fondi dal Ministero: 32,2 milioni per sostenere le scuole nelle aree più fragili - Un totale di oltre 32,2 milioni di euro è stato destinato alle istituzioni scolastiche dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersio ... orizzontescuola.it

Scuola, 32,2 milioni contro la dispersione: Valditara firma il decreto - I fondi sono destinati alle scuole secondarie delle aree più esposte al rischio di abbandono. msn.com

La bozza del decreto sugli elenchi regionali degli idonei suscita forti polemiche nel mondo della scuola. La proposta del Ministero rischia di ignorare il merito e l'esperienza dei docenti precari, introducendo criteri di valutazione che penalizzano pesantemente - facebook.com facebook

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in … x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.