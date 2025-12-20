Scuola decreto da 32,2 milioni contro la dispersione nelle aree periferiche a rischio

20 dic 2025

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assegnato oltre 32,2 milioni di euro alle scuole italiane, con l’obiettivo di ridurre le disparità territoriali e contrastare la dispersione scolastica. Questi fondi sono destinati a interventi specifici nelle aree periferiche e a rischio, al fine di garantire un percorso formativo più equo e accessibile per tutti gli studenti.

Ammontano a oltre 32,2 milioni le risorse che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato alle scuole per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni mirate alle aree periferiche e a rischio. “Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha dichiarato il ministro Valditara – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione. Proseguiamo le azioni di Agenda Sud e Agenda Nord a sostegno delle scuole situate nelle aree con maggiori fragilità, per promuovere attività innovative, di personalizzazione degli apprendimenti, di orientamento, di valorizzazione dei talenti e di tutoraggio, affinché nessuno studente sia lasciato indietro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

