Il Ministero dell'Istruzione ha approvato un decreto che assegna oltre 32,2 milioni di euro alle scuole situate nelle aree più vulnerabili. L'obiettivo è sostenere iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica e a ridurre le disparità territoriali. Questi fondi rappresentano un passo importante per migliorare l'accesso all'istruzione e favorire un percorso formativo più equo.

Oltre 32,2 milioni di euro alle scuole delle aree più fragili per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che destina nuove risorse agli istituti secondari di primo e secondo grado situati nei territori maggiormente esposti al rischio di abbandono. Il provvedimento è rivolto alle scuole collocate nelle aree periferiche e a più alta fragilità sociale, dove l’istituzione scolastica rappresenta spesso l’unico presidio educativo stabile. L’obiettivo è prevenire l’uscita precoce dal sistema scolastico attraverso interventi mirati e strutturati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, 32,2 milioni contro la dispersione: Valditara firma il decreto

Otto per mille, scuola prima per risorse: stanziati 17 milioni contro le dipendenze - La messa in sicurezza degli istituti della penisola è la priorità d'intervento con i soldi dell'8 per mille destinati dai contribuenti allo Stato. ilgazzettino.it

Scuola: dal Viminale 1,5 milioni euro contro lo spaccio di droga negli istituti - “Si rinnova l'impegno sui territori nel contrasto a un fenomeno odioso che lucra sulla salute dei più giovani”, dichiara il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in occasione della pubblicazione ... ilsole24ore.com

Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio ok a 72 milioni per le #scuole e #sicurezzastradale. Entra nel vivo il piano “Scuola Viva in cantiere” La seduta si è aperta con un commosso ricordo del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei, #Carmin - facebook.com facebook

#Scuola. Studenti con #disabilità, ai Comuni dell’Emilia-Romagna quasi 10 milioni di euro per garantire l’assistenza all’autonomia. Via libera dalla Giunta regionale al riparto dei fondi. La #notizia regioneer.it/ScuolaDisabili… x.com