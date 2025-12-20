Scotte confronto Azienda-sindacati | Accordo di tutte le sigle al tavolo

"Alle Scotte la situazione è diventata allarmante vista la crisi di finanziamenti che sta vivendo la sanità italiana e la crescente disaffezione del personale dovuta da carenze di organico e scarsa valorizzazione", ora è Fp Cgil ad attaccare l’AouSenese, chiedendo "un dialogo costruttivo con l’Azienda e la Regione e risposte concrete su organici, carichi di lavoro e risorse economiche ormai improrogabili". La Fp Cgil precisa di aver respinto il contratto collettivo nazionale e l’integrativo aziendale. "Se da Roma è arrivato il peggior Ccnl della storia – si legge nella nota sindacale –, sul piano aziendale si è persa l’occasione, con un altrettanto pessimo accordo integrativo aziendale, di dare risposte ai lavoratori delle Scotte sia per la parte economica sia per il contenimento dei carichi di lavoro, impedendo progressioni economiche alla maggioranza del personale, negando risposte sulle indennità specifiche o contenimento della spesa per lavoro straordinario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

