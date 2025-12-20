Una scossa di terremoto è stata rilevata nella serata di venerdì 19 dicembre nella zona di Claut. Da quanto si apprende dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stata segnalata alle 21:45 a 1 chilometro dal paese della Valcellina e a una profondità di 10 chilometri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Scossa di terremoto a poca distanza da Claut

Leggi anche: Scossa di terremoto a poca distanza da Claut

Leggi anche: Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scossa di terremoto a poca distanza da Claut; Terremoto in Giappone con scossa di magnitudo 5,9 a Hokkaido, esiste la possibilità di un enorme tsunami; Terremoto di magnitudo 4.2 in Dalmazia: l’epicentro al largo di Ragusa.

Doppia scossa di terremoto in Calabria - Una serie di lievi scosse di terremoto ha interessato il territorio calabrese nella giornata di mercoledì 17 dicembre 2025. zoom24.it