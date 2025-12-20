Scossa di terremoto a poca distanza da Claut
Una scossa di terremoto è stata rilevata nella serata di venerdì 19 dicembre nella zona di Claut. Da quanto si apprende dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stata segnalata alle 21:45 a 1 chilometro dal paese della Valcellina e a una profondità di 10 chilometri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
