Scoperti tredici lavoratori in nero Sgominata rete di imprese fantasma
Aziende fantasma che avevano lo scopo di emettere fatture per fare ottenere risparmi fiscali a degli imprenditori. Non solo. In un’officina le Fiamme Gialle hanno scovato nove dipendenti a tutti gli effetti, ma con la qualifica di ’apprendisti’. L’obiettivo era quello di pagarli meno. A scoprire le irregolarità, una vasta operazione della guardia di finanza che ha chiesto la cessazione della partita Iva per 23 aziende fantasma. Nei guai anche un’officina meccanica che utilizzava l’escamotage degli ’apprendisti’. L’operazione fa parte dei controlli effettuati nel territorio della provincia estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
