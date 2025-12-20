Scontro tra auto nella notte a Ceccano morti un 18enne e un 40enne | tre giovani in condizioni disperate

Un ragazzo di 18 anni e un uomo di 40 sono morti in un tragico incidente avvenuto questa notte a Ceccano, al bivio per Colle Leo. Altri tre ragazzi versano in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: morti due giovani, i mezzi finiscono contro il muro di una casa Leggi anche: Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente frontale tra auto nella notte: morti due giovani, i mezzi finiscono contro il muro di una casa; Scontro fatale nella notte, morti due giovani; Ceccano, scontro tra due auto: morti due giovani; Ceccano, tragico scontro tra due auto: le vittime sono 2 giovani. Scontro tra auto nella notte a Ceccano, morti un 18enne e un 40enne: tre giovani in condizioni disperate - Un ragazzo di 18 anni e un uomo di 40 sono morti in un tragico incidente avvenuto questa notte a Ceccano, al bivio per Colle Leo ... fanpage.it

Ceccano, tragico scontro tra due auto: le vittime sono 2 giovani - Due giovani hanno perso la vita nella notte tra il 19 e il 20 dicembre a Ceccano, dopo un violento scontro tra una Fiat Punto e una Skoda. rainews.it

Ceccano, scontro tra due auto: morti due giovani - Due giovani hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra due auto, una Fiat Punto e un’Alfa 147, ... ilmessaggero.it

+++ultima ora+++ Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Scontro auto-camion, morta una donna di 79 anni. Incidente nel Padovano, lievemente feriti i due conducenti #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.