Scontro Allegri-Oriali | per l’allenatore rossonero solo una multa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda al tecnico del Milan. In merito allo scontro verbale tra l’allenatore del Milan Max Allegri ed il collaboratore di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

scontro allegri oriali per l8217allenatore rossonero solo una multa

© Forzazzurri.net - Scontro Allegri-Oriali: per l’allenatore rossonero solo una multa

Leggi anche: Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multa

Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa dopo gli insulti a Oriali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

scontro allegri oriali l8217allenatoreMilan, Allegri sanzionato con un'ammenda da 10mila euro dopo la lite con Oriali - E' giunto pochi minuti fa il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. milannews.it

scontro allegri oriali l8217allenatoreMax Allegri multato di 10mila euro per la lite con Oriali: «Atteggiamento provocatorio verso un dirigente avversario» - Alla fine il comunicato del Napoli ha sortito gli effetti sperati: all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stata comminata una multa da 10mila euro dal Giudice Sportivo ... msn.com

scontro allegri oriali l8217allenatoreIl Napoli accusa il Milan: 'Da Allegri aggressione a Oriali' - Conquistare la finale dimostrando di saper tornare squadra top in una serata con una coda al veleno e le accuse al tecnico del Milan, Allegri di una aggressione verbale nei confronti di Lele Oriali. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.