Scontro Allegri-Oriali | per l’allenatore rossonero solo una multa
Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda al tecnico del Milan. In merito allo scontro verbale tra l’allenatore del Milan Max Allegri ed il collaboratore di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Milan, Allegri sanzionato con un'ammenda da 10mila euro dopo la lite con Oriali - E' giunto pochi minuti fa il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. milannews.it
Max Allegri multato di 10mila euro per la lite con Oriali: «Atteggiamento provocatorio verso un dirigente avversario» - Alla fine il comunicato del Napoli ha sortito gli effetti sperati: all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stata comminata una multa da 10mila euro dal Giudice Sportivo ... msn.com
Il Napoli accusa il Milan: 'Da Allegri aggressione a Oriali' - Conquistare la finale dimostrando di saper tornare squadra top in una serata con una coda al veleno e le accuse al tecnico del Milan, Allegri di una aggressione verbale nei confronti di Lele Oriali. ansa.it
Scintille Napoli-Milan anche fuori dal campo Scontro verbale tra Oriali e Allegri, poi il comunicato ufficiale del Napoli. Parole pesanti a bordocampo Caso finito sul tavolo del giudice sportivo Serata tesa fino all’ultimo fischio Tutti i retroscena rac - facebook.com facebook
Calcio, Gravina: «Scontro Allegri-Oriali Una figuraccia, ci perde il calcio» #19dicembre #notizie #calcio #napoli #milan x.com
