Scomparsa di Emanuela Orlandi | chi è Laura Casagrande compagna della scuola di musica indagata per false informazioni
Proprio dopo aver lasciato la scuola di piazza Sant'Apollinare, si sono perse le tracce dell'allora quindicenne Emanuela. Era il 22 giugno del 1983. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scomparsa di Emanuela Orlandi: chi è Laura Casagrande, compagna della scuola di musica indagata per false informazioni - Proprio dopo aver lasciato la scuola di piazza Sant'Apollinare, si sono perse le tracce dell'allora quindicenne Emanuela. vanityfair.it
